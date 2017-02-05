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В результате схода лавины на деревню в Пакистане погибли 14 человек, в том числе 6 детей

05.02.2017 - 16:30

Новости Пакистана. 14 человек погибли в результате схода лавины на севере Пакистана. Шестеро из них – дети. Согласно последним данным, снежный поток обрушился на маленькую деревню. 25 домов буквально погребены под толщей снега. Спасатели достали из-под обломков девять человек – все они в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницы.

А спустя буквально несколько часов сошла еще одна лавина, правда, в другой части страны – там обошлось без жертв, но ранены семеро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате схода лавины на деревню в Пакистане погибли 14 человек, в том числе 6 детей

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