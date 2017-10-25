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В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами

25.10.2017 - 15:46

Новости Бразилии. Акция протеста в бразильском Рио-де-Жанейро закончилась беспорядками и разгонами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстрацию организовали представители богемы – в основном артисты, музыканты, продюсеры.

Они требовали отставки местной власти. В какой-то момент к ним присоединились люди в черных масках, которые начали вести себя агрессивно и провоцировать полицию.

Стражи порядка не заставили себя ждать и разогнали дебоширов, применив перцовый газ и светошумовые гранаты.

В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
Фото. В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
Фото. В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
Фото. В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
Фото. В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
Фото. В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами
Фото. В Рио полиция после провокаций разогнала митинг богемы газом и светошумовыми гранатами

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