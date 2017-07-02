В России автобус врезался в грузовик: погибли 14 человек, в том числе 2 детей

Новости России. Жуткое ДТП случилось ночью 1 июля в России. Недалеко от города Заинска в Татарстане автобус вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От мощного удара пассажирское транспортное средство перевернулось и загорелось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, жертвами трагедии стали 14 человек, среди них двое детей. Многие получили ранения.

Автобус следовал по маршруту Самара – Ижевск. Не исключено, что водителя могли ослепить фары грузовика, что и спровоцировало аварию. Возбуждены два уголовных дела.

2 июля в Татарстане – День траура по погибшим.