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В России могут ввести платную регистрацию домашних животных

09.10.2017 - 15:54

Новости России. Проект правил по учету и идентификации питомцев уже разработан правительством и в ближайшее время может поступить в Госдуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необходимость принятия данных норм возникла из-за недобросовестности владельцев, которые отказываются от четвероногих друзей или уходят от ответственности, если от животного кто-то пострадал.

В документе указано: чипировать кошку или собаку будет не обязательно, факт владения можно зафиксировать в специальном реестре. Какую сумму придется заплатить за данную процедуру, еще не оговорено.

В России могут ввести платную регистрацию домашних животных

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