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В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное

28.02.2017 - 16:12

Новости Сальвадора. В Сальвадоре убит единственный бегемот. В зоопарк проникли хулиганы и жестоко избили животное тяжелыми и колющими предметами. Чтобы полноценно ухаживать за раненым животным, после инцидента зоопарк закрыли. Однако спасти Густавио не удалось. Бегемот не перенес полученных травм и скончался.

Национальная полиция и Генеральная прокуратура начали расследование. Сведений о подозреваемых пока нет. Густавио был любимцем публики и единственным бегемотом в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное

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