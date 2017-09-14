новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Санкт-Петербурге эвакуировали более десяти торговых центров из-за сообщений о минировании

14.09.2017 - 17:45

Новости России. Посетителей более 10 торговых центров Санкт-Петербурга эвакуировали из-за сообщений о заложенных бомбах. Рабочие места пришлось покинуть и сотрудникам администрации центрального района города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всем вызовам проводятся проверки.

Официальных комментариев пока нет. Однако из различных источников поступают сведения, что звонки с угрозами о «минировании» инициировали люди, связанные с группировкой «Исламское государство». Подозреваемых намерены объявить в международный розыск.

Напомним, волна анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах по всей России продолжается пятый день. Пока, ни в одном из случаев угроза не подтвердилась.

В Санкт-Петербурге эвакуировали более десяти торговых центров из-за сообщений о минировании

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Десятки тысяч людей эвакуируют в России: в последние дни крупные города атакованы анонимными звонками о «минировании» зданий
Десятки тысяч людей эвакуируют в России: в последние дни крупные города атакованы анонимными звонками о «минировании» зданий
Сказал, что парк заминирован и надо уходить отсюда: очевидцы об эвакуации посетителей парка Челюскинцев
Сказал, что парк заминирован и надо уходить отсюда: очевидцы об эвакуации парка Челюскинцев
Информация о минировании парка Челюскинцев оказалась ложной
Информация о минировании парка Челюскинцев оказалась ложной
В парке Челюскинцев в Минске эвакуировали посетителей из-за бесхозного предмета
В парке Челюскинцев в Минске эвакуировали посетителей из-за бесхозного предмета
Неизвестный в час-пик сообщил о «минировании» в центре Минска
Неизвестный в час-пик сообщил о «минировании» в центре Минска
Найден владелец рюкзака, из-за которого в Копыле из магазина эвакуировали людей
Найден владелец рюкзака, из-за которого в Копыле из магазина эвакуировали людей
Лжеминирование
Из школы в Борисове эвакуировали более 300 человек
Лжеминер Брестского автовокзала установлен: мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Лжеминер Брестского автовокзала установлен: мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Все новости по теме Лжеминирование
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru