В Саудовской Аравии впервые за 40 лет прошёл публичный кинопоказ

Новости Саудовской Аравии. Первый за 40 лет публичный кинопоказ состоялся в Эр-Рияде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Саудовской Аравии откроют кинотеатр: увеселительные заведения были запрещены с 1980-х годов

Попасть в зал можно было лишь по специальным приглашениям, которые были вручены местным деятелям культуры, главам дипмиссий, крупным бизнесменам и журналистам.

Кинотеатр в финансовом центре имени короля Абдаллы открыла крупнейшая американская фирма, получившая лицензию от властей королевства.

К 2030 году планируется открытие более 300 сетей кинотеатров.