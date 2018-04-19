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В Саудовской Аравии впервые за 40 лет прошёл публичный кинопоказ

19.04.2018 - 12:08

Новости Саудовской Аравии. Первый за 40 лет публичный кинопоказ состоялся в Эр-Рияде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Саудовской Аравии откроют кинотеатр: увеселительные заведения были запрещены с 1980-х годов

Попасть в зал можно было лишь по специальным приглашениям, которые были вручены местным деятелям культуры, главам дипмиссий, крупным бизнесменам и журналистам.

Кинотеатр в финансовом центре имени короля Абдаллы открыла крупнейшая американская фирма, получившая лицензию от властей королевства.

К 2030 году планируется открытие более 300 сетей кинотеатров.

В Саудовской Аравии впервые за 40 лет прошёл публичный кинопоказ
Кинопоказ в Саудовской Аравии прошёл впервые за 40 лет
Фото. Кинопоказ в Саудовской Аравии прошёл впервые за 40 лет
Кинопоказ в Саудовской Аравии прошёл впервые за 40 лет
Фото. Кинопоказ в Саудовской Аравии прошёл впервые за 40 лет
Кинопоказ в Саудовской Аравии прошёл впервые за 40 лет
Фото. Кинопоказ в Саудовской Аравии прошёл впервые за 40 лет

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