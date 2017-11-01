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«В семье, в которой жена играет главную роль, сразу формируется у мальчика неправильное понимание»

01.11.2017 - 16:09

Новости Беларуси. Как изменение гендерных ролей в семье влияет на детей, рассказали в программе «Большой завтрак».

Сергей Кручинин, психолог:
Семья сейчас находится в кризисе во всём цивилизованном мире. И, по большому счёту, существует прогноз разрушения семьи, как института такого патриархального.

Во-первых, это связано с изменением гендерных ролей.

Сложно сказать, как пойдёт развитие дальше общества, но каждый человек должен выбирать для себя – что для него важнее. И даже, не обязательно – неполная семья. Иногда в той семье, в которой жена играет главную роль – а, не будем скрывать, такие семьи есть – то есть, соответственно, сразу формируется у мальчика уже неправильное понимание. Что делать? Правильно воспитывать, потому что, в данном случае, для того, чтобы вырос нормальный мужчина, и выросла нормальная женщина, родители должны любить друг друга, и демонстрировать по отношению к сыну или дочери определённое отношение

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