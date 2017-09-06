новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

В сети появилась первая фотография Рами Малека в образе Фредди Меркьюри

06.09.2017 - 14:47

Кажется, работа над многострадальным байопиком о Фредди Меркьюри наконец идут полным ходом. Сегодня в сети появился первый кадр будущего фильма «Богемская рапсодия». На нем можно увидеть исполнителя главной роли Рами Малека. Пользователи интернета уже отметили удивительное сходство звезды сериала «Мистер Робот» с фронтменом группы Queen.  

Напомним, что путь к созданию биографического фильма о Меркьюри был сложным и долгим. Неоднократно менялись исполнители главной роли (то удивительно похожий Саша Барон Коэн, то спорный Бен Уишоу), менялись продюсеры, режиссеры. В результате постановкой картины занялся режиссер лучших частей «Людей Икс» Брайан Сингер.

Фото: Getty

Выход фильма запланирован на конец 2018 года. Премьера в русскоязычных странах состоится 31 января 2019 года.   

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Круче Бонда: лучшие роли Идриса Эльбы
5 сериалов, которые скрасят ожидания нового сезона «Игры престолов»
5 честных фильмов и сериалов о школе к началу учебного года
Кинопремьеры 31 августа: Гоголь против сил зла и Джон Малкович в русской мелодраме
5 книг, экранизации которых мы увидим совсем скоро
30 августа в Венеции начинается 74-й Венецианский кинофестиваль
30 августа в Венеции начинается 74-й Венецианский кинофестиваль
Финал 7-го сезона «Игры престолов» посмотрело рекордное количество человек
5 лучших мини-сериалов, которые можно посмотреть за несколько часов
Все новости по теме Кино
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru