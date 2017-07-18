новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Шри-Ланке запретят пользоваться полиэтиленовыми пакетами из-за вспышки малярии и лихорадки

18.07.2017 - 09:31

Новости Шри-Ланки. В Шри-Ланке вводят полный запрет на изделия из пластика. Дело в том, что подобный мусор приводит к серьезному загрязнению острова. Полиэтиленовые пакеты забили городские стоки и реки, что привело к застаиванию воды, размножению москитов, распространению малярии и лихорадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи со сложившейся ситуацией, импорт, производство и продажа в стране пакетов, упаковки, посуды и других предметов одноразового использования могут быть прекращены уже с 1 сентября. Вместо пластика в обиход войдут товары из экологически-чистых материалов: бумаги, тростника и тканей. А компаниям, которые займутся выпуском такой продукции, будут предоставлены налоговые льготы.

В Шри-Ланке запретят пользоваться полиэтиленовыми пакетами из-за вспышки малярии и лихорадки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Вспышка сибирской язвы в Индии, Бангладеш и Пакистане: погиб ребенок
Вспышка сибирской язвы в Индии, Бангладеш и Пакистане: погиб ребенок
Эпидемия холеры в Йемене: 800 погибших, денег на лекарства нет
Эпидемия холеры в Йемене: 800 погибших, денег на лекарства нет
ВОЗ призывает оказать гуманитарную помощь Йемену: из-за холеры в стране погибли полтысячи человек
ВОЗ призывает оказать гуманитарную помощь Йемену: из-за холеры в стране погибли полтысячи человек
«Я особенный ребенок»: мальчик, который в 15 выглядит, как старик, – о жизни с редким заболеванием
Как живет 7-летняя девочка, которая не чувствует голода, усталости и боли
Карен Уоттс
Сдаться или взять себя в руки? – «волшебная» перчатка стала спасением для парализованной женщины
Болезнь Альцгеймера: сопутствующие симптомы недуга
Все новости по теме заболевания
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru