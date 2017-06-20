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В штаб-квартире УЕФА провели жеребьевку стартовых этапов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

20.06.2017 - 17:21

Новости Беларуси. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка стартовых этапов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сильнейшем клубном турнире нашу страну традиционно представит борисовский БАТЭ, который начнет прокладывать себе путь в евро-осень со второго раунда. Соперником борисовчан станет победитель пары «Алашкерт» (Армения) — «Санта-Колома» (Андорра). Эти коллективы сыграют в рамках Первого квалификационного раунда. Армянская команда, безусловно, фаворит данной пары.

В штаб-квартире УЕФА провели жеребьевку стартовых этапов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы

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