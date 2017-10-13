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В Швеции по делу о стрельбе задержаны 7 подозреваемых

13.10.2017 - 20:31

Новости Швеции. Полицейские прочесывают город и окрестности рынка в поисках улик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью 12 октября на оживленном базаре города Теллеборг неизвестный открыл огонь по посетителям. По некоторым данным, нападавших было несколько. Приехав на вызов, правоохранители обнаружили четверых пострадавших. Они были доставлены в больницу.

По словам медиков, сейчас их жизни вне опасности.

К слову, это не первый подобный случай. В августе 2017 года неизвестный также устроил стрельбу на юге Стокгольма. В результате погиб один человек, а еще один получил серьезные ранения.

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В Швеции по делу о стрельбе задержаны 7 подозреваемых

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