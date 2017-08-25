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В Швейцарии ищут 14 туристов, пропавших без вести после схода оползня

25.08.2017 - 10:20

Новости Швейцарии. В швейцарском кантоне Гризон развернута масштабная поисково-спасательная операция. Там после схода оползня без вести пропали две группы туристов – 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось о 8 пропавших. Известно, что среди них граждане Германии, Австрии и Швейцарии. Если путешественники находились непосредственно в районе ЧП, шансы обнаружить их живыми весьма призрачны.

Массовых жертв удалось избежать лишь благодаря созданной несколько лет назад системе оповещения. Свои дома до схода оползня успели покинуть сотни жителей. После происшествия из близлежащих населенных пунктов также была проведена эвакуация.

В Швейцарии оползень накрыл деревню: без вести пропали 10 человек
В Швейцарии ищут 14 туристов, пропавших без вести после схода оползня
Сход оползня в Швейцарии: пропали без вести 14 туристов
Фото. Сход оползня в Швейцарии: пропали без вести 14 туристов
Сход оползня в Швейцарии: пропали без вести 14 туристов
Фото. Сход оползня в Швейцарии: пропали без вести 14 туристов
Сход оползня в Швейцарии: пропали без вести 14 туристов
Фото. Сход оползня в Швейцарии: пропали без вести 14 туристов

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