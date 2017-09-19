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В Швейцарии найдены купюры в 500 евро, спущенные в канализацию

19.09.2017 - 11:54

Новости Швейцарии. Швейцарские прокуроры начали расследование инцидента с купюрами, спущенными в канализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Банкноты номиналом 500 евро были обнаружены в туалетах отделения банка в Женеве и трех близлежащих ресторанах. Большинство из них разрезали на части. На чистку труб после происшествия потребовалось несколько тысяч швейцарских франков.

Стоит отметить, власти ЕС намерены вывести банкноты номиналом 500 евро из обращения уже в 2018 году, так как их часто используют в незаконных операциях.

В Швейцарии найдены купюры в 500 евро, спущенные в канализацию

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