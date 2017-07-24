В Сирии боевик направил машину с боеприпасами в военный конвой: около 50 человек погибли

Новости Сирии. Тревожные сообщения вновь приходят из Сирии. На северо-западе страны, в городе Идлиб, произошел теракт. Боевик направил машину, начиненную боеприпасами, в военный конвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам очевидцев, после этого прогремели еще несколько взрывов.

Жертвами атаки стали около полусотни человек. Среди них не только военные, но и мирные жители. Десятки раненых доставлены в больницы. Сообщается, что автомобиль принадлежал одной из местных террористических группировок.