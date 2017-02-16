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В Сирию уехали первые партии белорусского сухого молока и сливочного масла

16.02.2017 - 15:30

Новости Беларуси. Дебютная партия белорусской молочной продукции отправилась на рынок Сирии. В качестве первой пробы потребителям предлагается отведать наше сухое молоко и сливочное масло. Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия,

Сирия заинтересована в поставках наших продуктов.

Не исключено, что в будущем ассортимент экспорта будет расширен. А в апреле отечественные мясомолочные предприятия проведут презентацию своих возможностей для стран ближневосточного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сирию уехали первые партии белорусского сухого молока и сливочного масла

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