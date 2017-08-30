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В скачках на быках в Баварии впервые поучаствовала женщина

30.08.2017 - 09:46

Новости Германии. Необычные состязания прошли в Баварии: чтобы одержать в них победу, участникам необходимо было опередить соперников верхом на быке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сложность дистанции добавлял и характер животных – они то и дело пытались скинуть своих седоков.

В 2017 году в скачках навыки продемонстрировали 16 всадников, и среди них впервые женщина. Гонки на быках – один из самых долгожданных фестивалей в Баварии. Проходит он каждые четыре года на протяжении последних 30 лет и по традиции собирает тысячи зрителей и болельщиков.

В скачках на быках в Баварии впервые поучаствовала женщина

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