новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

В скором времени свободные участки под строительство инвесторы смогут выбирать в электронной базе

16.01.2017 - 20:09

Новости Беларуси. Интерактивное знакомство. Свободные участки под строительство в Минске потенциальные инвесторы смогут выбирать в электронной базе.

В ней будут собраны и объеденены данные проектов детального планирования.

Такую работу проделает проектная организация «Минскградо».

В 2017 году деятельность предприятия будет направлена на разработку градостроительной документации для столицы,

улучшение качества проектов, сокращение сроков согласования всех необходимых для строительства документов и повышение эффективности производства, а также поиск новых рынков сбыта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Акинчиц, директор УП «Минскградо»:
Планируется, что база будет в электронном виде, что гораздо упроститься работа и администраций районов города, и Комитета архитектуры и градостроительства. Благодаря чему в более короткий срок можно будет ознакомиться с планируемыми изменениями в той или иной части города Минска и увидеть существующим либо перспективным функциональное назначение конкретного земельного участка.  

В скором времени свободные участки под строительство инвесторы смогут выбирать в электронной базе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Центральный район Минска прогрессивно вступил в 2017 год: созданы рабочие места, появились новые социальные объекты
Центральный район Минска прогрессивно вступил в 2017 год: созданы рабочие места, появились новые социальные объекты
Беларусь и Урал работают над созданием инвестиционной программы производства строительных материалов
Беларусь и Урал работают над созданием инвестиционной программы производства строительных материалов
Администрация Первомайского района компенсирует малым предприятиям расходы на банковские кредиты
Администрация Первомайского района компенсирует малым предприятиям расходы на банковские кредиты
Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома
Инвестиции в столицу: Мингорисполком озвучил цифры за первое полугодие
В Минске распределили средства на реализацию инвестиционной программы: куда пойдет 6,5 миллиардов рублей?
конкурс инвестиционных проектов
В Минске объявлен очередной конкурс инвестиционных проектов на господдержку
Какие инвестиционные проекты сейчас реализуются в Минске?
Какие инвестиционные проекты сейчас реализуются в Минске?
Минск
Инвестиции в Минск: почему Европа все чаще выбирает белорусскую столицу
Все новости по теме Инвестиции в Минск
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru