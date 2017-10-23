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В Словении выбирают президента: назначен второй тур для голосования

23.10.2017 - 15:10

Новости Словении. Президента Словении изберут во втором туре голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно предварительным итогам народного волеизъявления, ни один из кандидатов не преодолел 50%-ный барьер, необходимый для победы в первом туре.

Ближе всех к этой отметке подошел действующий глава государства Борут Пахор. Более 47% избирателей отдали предпочтение ему.  Ближайший конкурент – мэр города Камник – заручился поддержкой лишь 24,8%.

За пост президента боролись 9 человек, 5 из которых – женщины. К слову, сообщается о рекордно низкой явке за всю историю страны.

В Словении выбирают президента: назначен второй тур для голосования

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