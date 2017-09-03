новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу

03.09.2017 - 17:02

Новости Германии. Немецкий Франкфурт замер, улицы пустынны: в эти минуты саперы проводят операцию по обезвреживанию гигантского авиационного снаряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британскую авиабомбу во Франкфурте разминируют 3 сентября

Бомба – британская, ее обнаружили на стройплощадке. Весит она почти две тонны. Специалисты говорят, что в случае взрыва она способна уничтожить целый квартал.

Как раз из-за высокой угрозы из ближайших городских районов вывезли 65 тысяч человек.

Тех, кто сам не мог покинуть свое жилище, выносили на руках. Это крупнейшая эвакуация со времен Второй мировой. К слову, на Германию в годы войны сбросили порядка двух миллионов авиабомб. А так как немецкие города сейчас активно застраиваются, то суровые напоминания о войне появляются все чаще.

В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу
В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу
Фото. В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу
В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу
Фото. В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу
В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу
Фото. В случае взрыва она способна уничтожить целый квартал: во Франкфурте обезвреживают двухтонную бомбу

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Эксклюзив СТВ: во Франкфурте людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Эксклюзив СТВ: во Франкфурте людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Цветы к памятнику и таблички с именами: в Большом Тростенце вспомнили жертв немецких концлагерей
Цветы к памятнику и таблички с именами: в Большом Тростенце вспомнили жертв немецких концлагерей
Британскую авиабомбу во Франкфурте разминируют 3 сентября
Британскую авиабомбу во Франкфурте разминируют 3 сентября
Пассажиры вокзала в Париже эвакуированы из-за снаряда Второй мировой войны
Пассажиры вокзала в Париже эвакуированы из-за снаряда Второй мировой войны
Эммануэль Макрон и Франсуа Олланд возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Париже
Эммануэль Макрон и Франсуа Олланд возложили венки к могиле Неизвестного солдата в Париже
Гомельчанин купил в американских архивах кадры немецкой аэросъемки, чтобы найти массовое захоронение Второй мировой
Гомельчанин купил в американских архивах кадры немецкой аэросъемки, чтобы найти массовое захоронение Второй мировой
В Дюссельдорфе нашли бомбу времен Второй мировой войны: жителей эвакуируют
В Дюссельдорфе нашли бомбу времен Второй мировой войны: жителей эвакуируют
В Лондоне обезвредили бомбу времен Второй мировой
В Лондоне обезвредили бомбу времен Второй мировой
Все новости по теме Вторая мировая война
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru