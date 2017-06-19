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В Слуцком и Солигорском районах 5 водоемов признали негодными для купания

19.06.2017 - 17:55

Новости Беларуси. 5 проб воды, которые взяли из водоемов Минской области, признаны неудовлетворительными. «Плохие анализы» пришли из Слуцкого и Солигорского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего специалисты накануне купального сезона сделали почти 700 проверок воды.

В 24 зонах отдыха выявили нарушения в оборудовании общественных туалетов, стоянок транспорта, площадок для мусора. По результатам проверки составлены протоколы, выписаны штрафы. Остается надеяться, что в скором времени порядок на пляжах наведут. Тем более, что синоптики обещают жару: люди потянутся к водоемам и вправе рассчитывать на комфортный отдых.

В Слуцком и Солигорском районах 5 водоемов признали негодными для купания

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