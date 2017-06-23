новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

В Смолевичском районе построили «Дорогу китайско-белорусской дружбы»

23.06.2017 - 18:14

Новости Беларуси. Между Минщиной и Китаем сократилось расстояние. Дорога дружбы появилась в Смолевичском районе рядом с индустриальным парком «Большой камень», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Путь – всего полтора километра, но значителен как для жителей региона, так и для компаний парка.

В перспективе его свяжут с трассой М1. Венчает путь памятный знак – «Дорога китайско-белорусской дружбы».

Павел Графутко, председатель районного совета депутатов:
Благоустройству населенных пунктов района уделяется самое большое и пристальное внимание. И то, что мы сегодня видим – километр дороги построен – это для удобства жителей.

Для того, чтобы они могли нормально добираться и до Минска, и до других населенных пунктов района.

В церемонии открытия «пути дружбы» приняли участие представители благотворительного фонда из Китая и руководство Смолевичского района. Ну и, конечно, жители деревни Быкачино (именно там поставили памятный знак).

В Смолевичском районе построили «Дорогу китайско-белорусской дружбы»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сельское хозяйство, инновации и туризм: Беларусь и Китай подписали соглашения о сотрудничестве
Сельское хозяйство, инновации и туризм: Беларусь и Китай подписали соглашения о сотрудничестве
Александр Лукашенко направил поздравления председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его Дня Рождения
Александр Лукашенко направил поздравления председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его Дня Рождения
Проекты на миллионы долларов: ученые Беларуси и Китая ищут выгоду на Шелковом пути
Проекты на миллионы долларов: ученые Беларуси и Китая ищут выгоду на Шелковом пути
Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Второй белорусско-китайский гуманитарный научный форум проходит в Минске
Второй белорусско-китайский гуманитарный научный форум проходит в Минске
Реализацию совместных научных проектов обсудят ученые Беларуси и Китая 14 июня в Минске
Реализацию совместных научных проектов обсудят ученые Беларуси и Китая 14 июня в Минске
Белорусская мудрость в иероглифах: в НАН презентовали сборник пословиц с переводом на китайский язык
Белорусская мудрость в иероглифах: в НАН презентовали сборник пословиц с переводом на китайский язык
Дни культуры Беларуси проходят в Китае
Дни культуры Беларуси проходят в Китае
Все новости по теме Беларусь-Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru