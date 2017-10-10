новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Сочи главы МИД стран СНГ обсуждают будущее Содружества в новых реалиях

10.10.2017 - 14:11

Новости Беларуси. Будущее Содружества Независимых Государств обсуждается в Сочи на заседании Совета министров иностранных дел стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После переговоров в узком составе к руководителям внешнеполитических ведомств присоединились другие члены делегаций.

Основной вопрос – выработка комплекса мер, направленных на адаптацию СНГ к современным реалиям. 11 октября Сочи примет саммит глав государств Содружества. Министры иностранных дел готовят проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение. В их числе заявления о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей, концепции сотрудничества в противодействии коррупции, документ о задачах воздушно-космической обороны.

В Сочи главы МИД стран СНГ обсуждают будущее Содружества в новых реалиях

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сочи готовится принять саммит глав государств СНГ
Сочи готовится принять саммит глав государств СНГ
Как адаптируется СНГ к современным реалиям, обсудят 19 сентября в Минске
Как адаптируется СНГ к современным реалиям, обсудят 19 сентября в Минске
Сергей Лебедев: «Всё позитивное на площадке Союзного государства будет переноситься на площадку СНГ»
Сергей Лебедев: «Всё позитивное на площадке Союзного государства будет переноситься на площадку СНГ»
Белорусская делегация примет участие в сборах руководящего состава Антитеррористического центра СНГ
Белорусская делегация примет участие в сборах руководящего состава Антитеррористического центра СНГ
Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября в Сочи
Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября в Сочи
Конвенцию о межрегиональном сотрудничестве государств СНГ утвердил Президент Беларуси
Конвенцию о межрегиональном сотрудничестве государств СНГ утвердил Президент Беларуси
Страны СНГ являются потенциальными объектами атак
Страны СНГ являются потенциальными объектами атак
Совместное заседание Совета постпредов и комиссии по экономическим вопросам СНГ прошло 30 марта в Минске
Совместное заседание Совета постпредов и комиссии по экономическим вопросам СНГ прошло 30 марта в Минске
Все новости по теме СНГ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru