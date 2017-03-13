новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Сомали за несколько часов произошло два теракта: погибли около 10 человек

13.03.2017 - 16:35

Новости Сомали. Накаляется ситуация в столице Сомали. Там произошел еще один теракт. В центре города на воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Взрыв унес жизни около 10 человек, еще четверо получили ранения.

Несколькими часами ранее неподалеку от этого места был еще один взрыв, за которым последовала стрельба. Там пострадали трое. Полиция ведет расследование инцидентов.

На территории страны базируются две крупные террористические группировки – «Аш-Шабаб» и «Аль-Каида». Однако ответственность за произошедшее ни одна из них пока не взяла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сомали за несколько часов произошло два теракта

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В немецком Эссене из-за сообщения о теракте эвакуировала крупный ТЦ
В немецком Эссене из-за сообщения о теракте эвакуировала крупный ТЦ
Боевики напали на военный госпиталь в Кабуле: есть погибшие
Боевики напали на военный госпиталь в Кабуле: есть погибшие
В Париже по подозрению в подготовке теракта задержана семья
В Париже по подозрению в подготовке теракта задержана семья
В Турции задержали 35 человек, подозреваемых в содействии террористам
В Турции задержали 35 человек, подозреваемых в содействии террористам
Теракт в Турции: погиб 3-летний ребенок и взрослый, 20 человек постарадали
Теракт в Турции: погиб 3-летний ребенок и взрослый, 20 человек постарадали
В Пакистане террорист-смертник врезался в правительственную машину: погибли 2 человека, 18 ранены
В Пакистане террорист-смертник врезался в правительственную машину: погибли 2 человека, 18 ранены
Молодая пара собиралась взорвать Эйфелеву башню и военную базу
Молодая пара собиралась взорвать Эйфелеву башню и военную базу
Напавшему на мечеть в Канаде предъявили обвинения
Напавшему на мечеть в Канаде предъявили обвинения
Все новости по теме Теракт
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru