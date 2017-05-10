новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Совете Республики 10 мая состоится открытый диалог для белорусских пионеров-лидеров

10.05.2017 - 09:00

Новости Беларуси. В Совете Республики Национального собрания 10 маясостоится открытый диалог для белорусских пионеров-лидеров. Дискуссионная площадка открывается накануне юбилея детского движения, которому 19 мая исполняется 95 лет.

Для встречи активисты пионерского движения из всех регионов страны подготовили интересующие вопросы. Они касаются сохранения преемственности поколений, современных подходов к реализации государственной молодежной политики, дальнейшего развития пионерского движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Совете Республики 10 мая состоится открытый диалог для белорусских пионеров-лидеров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 23-летие
Белорусская республиканская пионерская организация отмечает 23-летие
Пионеры в Беларуси
В Беларуси 600 тысяч пионеров
В Гродно сотни пионеров со всего Принеманья прошлись по улицам областного центра
Сотни пионеров со всего Принеманья торжественным маршем прошлись по улицам Гродно
Пионеры и директор музея Великой Отечественной войны
Белорусские пионеры передали музею Великой Отечественной войны 25 млн рублей
Пионеры проведут в крупных минских магазинах благотворительную акцию
Фото. Бывший наркоман Игорь Малащенко
Бывший наркоман Игорь Малащенко: С самого начала я был бунтарем. Мне не нравилось общество, пионерия, комсомол
Опрос. Минчанам предложили вспомнить время, когда они были пионерами
Белорусская пионерия отмечает свой 20-й День рождения
Белорусская пионерия отмечает свой 20-й День рождения
Все новости по теме Пионеры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru