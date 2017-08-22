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В США автомобиль врезался в толпу людей, наблюдавших за солнечным затмением

22.08.2017 - 14:30

Новости США. Автомобиль въехал в толпу людей, наблюдавших за солнечным затмением в американском Кентукки. За рулем была женщина, она не справилась с управлением и протаранила фонарный столб – погибла девушка и 2 человека пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме этого, экономика США потеряла за 20 минут 700 миллионов долларов – на это время сотрудники бросили рабочие места, чтобы понаблюдать за редким природным явлением. Кстати, за солнечным затмением глядели жители 14 штатов.

В США автомобиль врезался в толпу людей, наблюдавших за солнечным затмением
Солнечное затмение в США
Фото. Солнечное затмение в США
Солнечное затмение в США
Фото. Солнечное затмение в США
Солнечное затмение в США
Фото. Солнечное затмение в США

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