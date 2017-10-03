новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В США объявлен 5-дневный траур по жертвам трагедии в Лас-Вегасе

03.10.2017 - 10:58

Новости США. ЧП, о котором сегодня говорит весь мир, произошло поздним вечером 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно последним данным, жертвами 64-летнего стрелка, который с балкона многоэтажного отеля открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля, стали 59 человек, 527 были ранены. Этот расстрел мирных людей стал самым массовым убийством с применением огнестрельного оружия в истории Штатов.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

В США объявлен 5-дневный траур по жертвам трагедии в Лас-Вегасе

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Стрельба в Лас-Вегасе названа крупнейшей в истории США по числу жертв
Стрельба в Лас-Вегасе названа крупнейшей в истории США по числу жертв
Аэропорт Лас-Вегаса, закрытый после сообщений о нападении, частично восстановил работу
Аэропорт Лас-Вегаса, закрытый после сообщений о нападении, частично восстановил работу
Нападавший был местным жителем: подробности стрельбы в Лас-Вегасе
Стрельба в школе в США: один человек убит, трое ранены
Стрельба в школе в США: один человек убит, трое ранены
В Чикаго неизвестные открыли огонь по прохожим и скрылись: погиб 1 человек
В Чикаго неизвестные открыли огонь по прохожим и скрылись: погиб 1 человек
Во время вечеринки в спорткомплексе США мужчина открыл стрельбу по людям: 4 человека ранены
Во время вечеринки в спорткомплексе США мужчина открыл стрельбу по людям: 4 человека ранены
Неизвестный открыл стрельбу по людям в одном из парков Сан-Франциско: ранены 3 человека
Неизвестный открыл стрельбу по людям в одном из парков Сан-Франциско: ранены 3 человека
В отеле Техаса стрельба: постояльцы и персонал отеля эвакуированы
В отеле Техаса стрельба: постояльцы и персонал отеля эвакуированы
Все новости по теме Стрельба в США, Нападение
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru