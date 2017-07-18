новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В США около 10 человек провели более часа в задымленном вагоне метро

18.07.2017 - 09:27

Новости США. ЧП в Нью-Йоркском метро. Около 10 человек пострадали из-за задымления в подземке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В северной части округа Манхэттен начался пожар, после чего дым распространился по тоннелю метрополитена. В экстренном порядке было принято решение остановить движение поездов. Однако когда электричество отключили, один состав оказался заблокирован между станциями. Пассажиры провели более часа в задымленном пространстве, прежде чем их удалось эвакуировать. В данный момент пострадавшие находятся в больнице. Они получили повреждения дыхательных путей.

В США около 10 человек провели более часа в задымленном вагоне метро

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В России пожар уничтожил жилой дом: погибли 7 человек, в том числе трое детей
В России пожар уничтожил жилой дом: погибли 7 человек, в том числе трое детей
Крупный пожар в жилом доме в Китае: погибли 22 человека, трое пострадали
Крупный пожар в жилом доме в Китае: погибли 22 человека, трое пострадали
Мельбурн охватил едкий дым: горит центр по переработке отходов
Мельбурн охватил едкий дым: горит центр по переработке отходов
Более 230 лесных пожаров в Канаде: эвакуированы свыше 14 тысяч человек
Более 230 лесных пожаров в Канаде: эвакуированы свыше 14 тысяч человек
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуированы 8 тысяч человек
В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуированы 8 тысяч человек
В Калифорнии лесные пожары заблокировали почти 150 человек в детском лагере
В Калифорнии лесные пожары заблокировали почти 150 человек в детском лагере
Лесные пожары на Дальнем Востоке: более 20 тысяч гектаров превратились в пепел
Лесные пожары на Дальнем Востоке: более 20 тысяч гектаров превратились в пепел
Крупные курорты Испании охватили лесные пожары: туристы спасаются бегством
Крупные курорты Испании охватили лесные пожары: туристы спасаются бегством
Все новости по теме Пожар
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru