новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В США полицейские застрелили 15-летнего подростка с пневматическим пистолетом

07.05.2017 - 16:02

Новости США. Американские полицейские застрелили подростка с пневматическим пистолетом. Инцидент произошел в городе Сан-Диего штата Калифорния. Двое патрульных прибыли по вызову на парковку школы, где стоял 15-летний юноша. Когда правоохранители приблизились, он направил оружие на одного из них. Стражи порядка потребовали бросить пистолет, однако подросток не подчинился. В итоге полиция застрелила его.

После осмотра оружия стало ясно, что это пневматика. Но юноша к тому моменту уже скончался. Позже выяснилось также, что этот самый подросток и оказался человеком, который вызвал полицию на школьную парковку, рассказав о неком подозрительном мужчине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США полицейские застрелили 15-летнего подростка с пневматическим пистолетом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На почве расовой ненависти в США мужчина убил троих человек
На почве расовой ненависти в США мужчина убил троих человек
Мужчина открыл огонь по пассажирам метро в Антанте: есть пострадавшие
Мужчина открыл огонь по пассажирам метро в Антанте: есть пострадавшие
Стрельба в калифорнийской школе: огонь открыл бывший муж учительницы
Стрельба в калифорнийской школе: огонь открыл бывший муж учительницы
В Калифорнии в ответ на просьбу покинуть празднование Дня рождения гость открыл стрельбу: 5 человек ранены
В Калифорнии в ответ на просьбу покинуть празднование Дня рождения гость открыл стрельбу: 5 человек ранены
Второй случай стрельбы за сутки в штате Огайо: два человека скончались в больнице
Второй случай стрельбы за сутки в штате Огайо: два человека скончались в больнице
Неизвестный открыл стрельбу по посетителя ночного клуба в Огайо
Неизвестный открыл стрельбу по посетителя ночного клуба в Огайо: 1 человек погиб, более 10 ранены
В штате Миссури неизвестные открыли огонь по людям
В штате Миссури неизвестные открыли огонь по людям
Новости США. В американском Чикаго неизвестный ворвался в квартиру и устроил стрельбу. Жертвами нападения стали три человека. Еще двое пострадали. Их экстренно госпитализировали, однако медики дают неутешительные прогнозы. Большинство пострадавших – молодые люди 18-19 лет. Власти пытаются установить обстоятельства атаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стрельба в Чикаго: неизвестный убил троих, еще двое в реанимации
Все новости по теме Стрельба в США
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru