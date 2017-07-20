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В США после акции протеста задержали 155 человек

20.07.2017 - 10:56

Новости США. Массовыми задержаниями закончились акции протеста на территории американского сената. Полиция арестовала не менее 155 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В протестах участвовали до 300 демонстрантов. Они передвигались по территории офисного комплекса сената. Скандировали лозунги против отмены реформы здравоохранения, известной как Obamacare.

По мнению экспертов, вместе с ней страховки лишатся 32 миллиона американцев. Новая программа, реализации которой добивается президент Дональд Трамп, призвана увеличить конкуренцию на рынке здравоохранения. Еще одна цель – снизить стоимость медобслуживания. В США цены остаются рекордно высокими даже по мировым меркам.

В США после акции протеста задержали 155 человек

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