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В США прибыла сожительница стрелка из Лас-Вегаса

04.10.2017 - 16:04

Новости США. Агенты ФБР встретили 62-летнюю женщину в международном аэропорту Лос-Анджелеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого Мэрилу Дэнли путешествовала – была в Китае и на Филиппинах. Не исключено, что именно она сможет пролить свет на причины, побудившие ее друга – Стивена Пэддока – на самый массовый расстрел в истории США.

Напомним, 1 октября вечером с 32 этажа гостиницы он 9 минут непрерывно «поливал» огнем из оружия большого калибра посетителей фестиваля кантри-музыки. От его пуль погибли почти 60 человек, свыше полутысячи получили ранения. В номере стрелка и у него дома при обыске полиция обнаружила около 50 единиц оружия.

В США прибыла сожительница стрелка из Лас-Вегаса

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