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В США протестующие снесли памятник войскам конфедерации

15.08.2017 - 15:53

Новости США. На акцию протеста американцы вышли в штате Северная Каролина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники выступали против расизма и фашизма, скандировали лозунги, а после, с помощью канатов, опрокинули статую солдата времен Гражданской войны.

Данная акция стала откликом на манифестацию, прошедшую накануне в Шарлоттсвилле, штат Виргиния. Там сейчас действует режим чрезвычайного положения после столкновений сторонников ультраправых организаций и их противников. В ходе стычки погибло несколько человек. Еще около 34 пострадали.

В США протестующие снесли памятник войскам конфедерации

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