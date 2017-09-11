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В США сегодня вспоминают жертв кровавых терактов 11 сентября 2001 года

11.09.2017 - 19:38

Новости США. В США сегодня вспоминают жертв кровавых терактов 11 сентября 2001 года. Траурные церемонии пройдут в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У мемориала будут зачитаны имена всех погибших, а минуты молчания объявлены на время, в которое самолеты врезались в башни, когда здания упали и когда третье воздушное судно направили на Пентагон.

Напоминаем, ровно 16 лет назад четыре группы террористов-смертников захватили четыре пассажирских авиалайнера.

Два самолета террористы направили в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий – в здание пентагона. Четвертый не достиг намеченной цели и рухнул в поле. По количеству жертв теракт стал самым масштабным в истории.

В США сегодня вспоминают жертв кровавых терактов 11 сентября 2001 года

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