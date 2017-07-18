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В США собака спасла тонущего олененка

18.07.2017 - 14:31

Новости США. Эта трогательная история вполне могла бы лечь в основу сюжета для художественного фильма о мире животных. В США на пляже Лог-Айленда собака спасла тонущего олененка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм – так зовут ретривера – бросился в воду во время прогулки по побережью вместе со своим хозяином. Преодолевая волны, питомец изо всех плыл к утопающему бемби. А затем, зажав его в зубах, доставил на берег. Собака не бросила животное и даже пыталась его реанимировать. Бемби быстро пришел в себя, но почему-то опять побежал в воду. Но на этот раз его спасением занялись люди.

В США собака спасла тонущего олененка
Собака спасла тонущего олененка в США
Фото. Собака спасла тонущего олененка в США
Собака спасла тонущего олененка в США
Фото. Собака спасла тонущего олененка в США

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