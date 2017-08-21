В США солнечное затмение будут наблюдать 21 августа: 8 млн туристов ждут в стране

Новости США. Жители США готовятся к великому солнечному затмению. Наблюдать подобное явление можно будет впервые с 1918 года на всей территории страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Орегона до Южной Каролины затмение будет полным. В других штатах – частичным. В районах, где лучше всего будет видно явление, уже наблюдается немалый приток туристов. Только по предварительным оценкам, туда собираются приехать около 8 миллионов человек. Настоящий туристический бум!

Тем временем NASA опубликовало уникальные снимки солнечного затмения на Сатурне. Космический аппарат зафиксировал, как светило скрылось за одним из спутников второй по величине планеты нашей системы.