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В США усиливаются меры безопасности на зарубежных авиарейсах

29.06.2017 - 11:32

Новости США. Власти США объявили об усилении мер безопасности на зарубежных авиарейсах. Коснется нововведение 180 авиакомпаний и более двух тысяч рейсов ежедневно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что пассажиры, их багаж и электронные устройства будут проходить более серьезную проверку. Кроме того, повышаются стандарты безопасности для самолетов и аэропортов. Когда именно данный план будет воплощен в реальность – неизвестно. Вероятнее всего, на его осуществление понадобится несколько месяцев.

В США усиливаются меры безопасности на зарубежных авиарейсах

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