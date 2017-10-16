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«В стационаре они пробудут минимум месяц»: врач о состоянии пациенток, отравившихся в Борисове

16.10.2017 - 16:58

Новости Беларуси. Врачи не опасаются за жизни пациенток, отравившихся в Борисове. При этом их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили в минской больнице скорой помощи. Туда были госпитализированы три женщины с химическими ожогами. Еще две жительницы Борисова сейчас проходят лечение в местной больнице.

Сотрудницы фирмы по производству рыбной продукции выпили щелочную жидкость, которая использовалась для чистки емкостей, перепутав ее с алкогольным напитком. Инцидент произошел в День матери. Эффект от выпитого женщины ощутили мгновенно.

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением Республиканского центра по лечению острых отравлений УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
Трое из пациенток, которые были переведены в Республиканский токсикологический центр, находятся в тяжелом состоянии. Все они осложнены химическими ожогами ротоглотки, пищевода и желудка. На данный момент проводится лечение в полном объеме. Осложнений, угрожающих жизни, на данный момент нет. В стационаре они пробудут минимум месяц.

По факту отравления Борисовский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело. Бутылка с жидкостью изъята. Проводится проверка.

«В стационаре они пробудут минимум месяц»: врачи о состоянии женщин, отравившихся на заводе в Борисове

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