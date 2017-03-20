новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Столбцовском районе женщина с тремя детьми попала в больницу с отравлением угарным газом

20.03.2017 - 13:19

Новости Беларуси. Тем временем в Столбцовском районе следователи выясняют обстоятельства инцидента с отравлением угарным газом. Накануне в больницу города с похожими симптомами поступила женщина с тремя детьми, включая годовалого малыша. Сообщается, что, находясь дома, мама почувствовала себя плохо.

В настоящее время пострадавшие по-прежнему находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Подробности случившегося еще предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Столбцовском районе женщина с тремя детьми попала в больницу с симптомами отравления угарным газом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Минске родителей и 11-летних двойняшек госпитализировали из-за отравления угарным газом
В Минске родителей и 11-летних двойняшек госпитализировали из-за отравления угарным газом
«Мы просили оправдательного приговора»: завершено судебное разбирательство по делу слесарей-газовщиков из Борисова
«Мы просили оправдательного приговора»: завершено судебное разбирательство по делу слесарей-газовщиков из Борисова
Четыре года колонии поселения: в Борисове оглашен приговор по делу слесарей-газовщиков
Четыре года колонии поселения: в Борисове оглашен приговор по делу слесарей-газовщиков
Приговор по делу о гибели 6 человек от угарного газа огласят 26 января: слесарям-газовщикам грозит до 5 лет тюрьмы
Приговор по делу о гибели 6 человек от угарного газа огласят 26 января: слесарям-газовщикам грозит до 5 лет тюрьмы
Суд по делу об отравлении газом в Борисове начнется 5 января
Суд по делу об отравлении газом в Борисове начнется 5 января
Наталья Макей. Фото: instagram.com/nmakei/
Икона стиля: в Минске простились с Натальей Макей
Наталья Макей. Источник фото: facebook.com/natalia.makei
СК о смерти модели Натальи Макей
Наталья Макей. Одно из последних фото
Трагически погибла известная белорусская модель Наталья Макей
Все новости по теме Отравления
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru