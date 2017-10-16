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В столице Сомали Могадишо число жертв теракта возросло до 276 человек

16.10.2017 - 11:51

Новости Сомали. В столице Сомали Могадишо возросло число погибших в результате крупного теракта. В списках жертв уже 276 человек. В стране объявлен трехдневный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  По последним данным, ранены свыше 300 местных жителей. Некоторые из них будут отправлены на лечение в турецкую Анкару.

Свою помощь также предложили Кения и Эфиопия.

Мощный взрыв прогремел в центре сомалийской столицы в минувшую субботу. Рядом с гостиницей взлетел на воздух начиненный взрывчаткой грузовик. По плану злоумышленников, автомобиль должен был въехать в отель, однако помешала полиция.

В столице Сомали Могадишо число жертв теракта возросло до 276 человек

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