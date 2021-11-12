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«В сторону границы слышны звуки выстрелов». Очевидец о ситуации в лагере беженцев около Польши

12.11.2021 - 15:03

Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной. Лагерь беженцев периодически пополняется прибывающими новыми группами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пятый день «осады» люди (около 70 человек) предприняли попытку прорваться в Польшу. К колючей проволоке в сопредельном государстве стягивают еще больше силовиков. Польские военные продолжают равнодушно наблюдать за людьми в лагере, которые не теряют надежду быть услышанными. Вот что происходит в лагере сейчас.

В сторону границы слышны звуки выстрелов.

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Сила и доброта в одном человеке. Белорусский военнослужащий поиграл с детьми на границе

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Новости Беларуси. В то время как польские военные безжалостно и жестоко препятствуют беженцам на пути в Евросоюз, белорусы оказывают всяческую поддержку и сострадание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сети появились кадры, как на границе белорусский военнослужащий играет с детьми беженцев. Обессиленные родители уже не в состоянии играть с детьми. Но даже в такой критической ситуации у них есть поводы для радости. Особенно когда сила и доброта объединяются в одном человеке.

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