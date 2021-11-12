«В сторону границы слышны звуки выстрелов». Очевидец о ситуации в лагере беженцев около Польши

Сила и доброта в одном человеке. Белорусский военнослужащий поиграл с детьми на границе

Новости Беларуси. В то время как польские военные безжалостно и жестоко препятствуют беженцам на пути в Евросоюз, белорусы оказывают всяческую поддержку и сострадание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сети появились кадры, как на границе белорусский военнослужащий играет с детьми беженцев. Обессиленные родители уже не в состоянии играть с детьми. Но даже в такой критической ситуации у них есть поводы для радости. Особенно когда сила и доброта объединяются в одном человеке.

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