В субботнике приняли участие более 2,3 млн белорусов
Новости Беларуси. 17 апреля – общенациональный субботник. По традиции каждую весну белорусы вместе делают мир красивее и трудом приумножают благосостояние страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В каждом регионе определен свой участок работ, акцент на наведение порядка. Ну и благие цели – помочь отечественной медицине бороться с последствиями пандемии. Часть средств от субботника направят именно на здравоохранение.
Всего по стране в субботнике приняли участие более 2 миллионов 300 тысяч белорусов. В денежном исчислении заработано свыше 9 миллионов рублей. Половина суммы останется в местных бюджетах. Вторая часть пойдет Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.
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«Что может быть лучше? Ведь то, где мы живём, отражает и нашу сущность». Вот что Олег Гайдукевич думает о субботниках
Новости Беларуси. 17 апреля субботник сплотил людей разных профессий и рангов. В столичном Лошицком парке депутаты Палаты представителей Национального собрания заложили «Аллею единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Небольшой ансамбль из 20 кленов станет ландшафтным дополнением усадебной территории. Деревья через поколения пронесут память и станут символом единения. Их высадка своего рода и подарок. У Ленинского района сегодня день рождения – 70-летний юбилей.
«Для нас это очень знаменательно». Во время субботника в Лошицком парке белорусские депутаты заложили «Аллею единства»
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У наших предков, когда наступала весна, когда снег уходил, когда становилось немножко тепло, у них всегда была традиция наводить порядок: в доме, вокруг дома, на огороде, в комнатах своих. И это прекрасно.
У меня в семье это традиция, на работе это традиция на протяжении десятилетий. Что может быть лучше? Ведь то, где мы живем, отражает и нашу сущность. То есть если грязь, если бардак, если не убрано у тебя в комнате, ты и сам такой. Поэтому это очень хорошая традиция.
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