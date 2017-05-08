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«В то же время висел голливудский фильм, иностранная рок-группа, казино». Почему убрали рекламу клуба «Чинук»?

08.05.2017 - 20:29

Новости Беларуси. Руководитель клуба во время ток-шоу «Что происходит» рассказал о том, чем закончилась попытка рекламировать свой вид спорта.    

Как существует Ваше общественное объединение? За счёт каких средств Вы финансируете и как ездят дети на соревнования?

Сергей Иванович, руководитель бойцовского клуба «Чинук:
Вот слушаю про финансирование, дотации. Клуб «Чинук» – это общественная организация, нам скоро 30 лет. Мы никогда не получали денег ни от кого, никто нас не дотировал.

Мы ездили в Таиланд и побеждали на чемпионатах мира, когда туда ещё не ездили загорать туристы.

Мировой бренд «Чинук» – 45 чемпионов мира, многие из них – топовые фигуры на сегодняшний день.

Как вы ездили? Где вы брали деньги?

Сергей Иванович:
До сих пор мы выживаем в подвале, который сами отремонтировали, в центре города.

Мы выживаем, понимаете?

Мы находим указ Президента, по которому нас освобождают от аренды, тут же нам повышают  тарифы, коэффициенты на все другие виды обслуживания – получается то же самое. И выходишь из этого подвала – а где реклама в городе? Где реклама: «Приди, подросток. Взрослый, приведи своего ребёнка туда»? Бесплатная. Пожалуйста, за деньги есть реклама – фитнесс-центры там и так далее. А где вот эта пропаганда здорового образа жизни? Где эти массы? Где эта селекция, которая позволит отобрать те единицы, которые станут чемпионами? Чиновники, руководители от спорта – они должны держать политику нашего Президента. Направление. Они не держат, они делают вид многие, что держат. Не так давно мы нашли деньги на биллборды в городе для того, чтобы рекламировать своё движение.

Очень многие видели Вас по пояс раздетым.

Сергей Иванович:
Да. В центре города, мы нашли способ и радовались, что месяц провисит реклама.

Так вот, какой-то чиновник, чем он руководствовался?

Он запретил, он не разрешил. Вот этот чиновник, который запретил нашу рекламу – и в то же время на этом биллборде висел  голливудский фильм, иностранная рок-группа, казино, ночной клуб. Вот, когда такой чиновник, который принимает решения, поймёт, сколько по этой рекламе не пришло детей в наш клуб и сколько из них за это время пополнило ряды преступников?

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