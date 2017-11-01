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В Турции могут отказаться от системы «все включено» в отелях

01.11.2017 - 11:41

Новости Турции. Турецкие торговцы и ремесленники призвали туристическую индустрию страны отказаться от системы питания в отелях по типу «все включено», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, такой способ организации отдыха мешает туристам чаще выходить из отеля и тратить деньги в магазинах. Подобные меры оживят ремесленный сектор и будут способствовать глобальным национальным целям, – уверены представители малого бизнеса Турции.

А вот оценят ли многочисленные туристы подобное предложение?

Не известно, ведь отдыхать по системе «все включено» предпочитает большинство путешественников из Европы, в том числе и наши соотечественники.

В Турции могут отказаться от системы «все включено» в отелях

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