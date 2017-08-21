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В Турции перевернулся туристический автобус: пострадали 6 человек, в том числе 2 детей

21.08.2017 - 13:46

Новости Турции. На трассе между турецкими городами Кемер и Анталья перевернулся туристический автобус. Не менее 6 пассажиров доставлены в больницы с травмами. Среди них – двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП произошло по пути в курортный Белек. На выезде из тоннеля автобус занесло из-за сильного дождя. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. По предварительной версии, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

Наши дипломаты в Турции уточняют, есть ли среди пострадавших граждане Беларуси.

В Турции перевернулся туристический автобус: пострадали 6 человек, в том числе 2 детей
В Турции перевернулся туристический автобус
Фото. В Турции перевернулся туристический автобус
В Турции перевернулся туристический автобус
Фото. В Турции перевернулся туристический автобус

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