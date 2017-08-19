В Турции задержали 10 боевиков, которые планировали теракт в Стамбуле

Новости Турции. Еще один теракт предотвратили турецкие правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе спецоперации задержали 10 боевиков, которые планировали нападение в Стамбуле. Двое экстремистов объявлены в розыск.