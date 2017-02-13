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В Туркменистане получена первая промышленная тонна калийной соли

13.02.2017 - 16:43

Новости Туркменистана. В Туркменистане получена первая промышленная тонна калийной соли. Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, который строят под ключ белорусские компании, готовится к открытию. Сейчас идет наладка оборудования обогатительной фабрики. Здесь полностью переменен опыт «Беларускалия».

Контракт о строительстве Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане заключен в 2010 году. Освоение месторождения калийных солей не обошлось без трудностей. Техническая проходка стволов потребовала время и нестандартных решений.

Очередной шаг – эксплуатационные испытания. Они начнутся через месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Туркменистане получена первая промышленная тонна калийной соли

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