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В уборочную кампанию зерносушильные комплексы Минской области работают почти круглые сутки

03.08.2017 - 13:39

Новости Беларуси. Почти круглые сутки работают зерносушильные комплексы Минской области. Чтобы сохранить урожай, на элеваторах и зернотоках трудятся в несколько смен. Здесь же проверяют и качество урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Склады заполняются постепенно: пока здесь хранится преимущественно рапс, но началась и активная заготовка ржи и пшеницы. В центральном регионе убрано более 10% площадей. В области рассчитывают на хороший урожай. Аграрии планируют собрать около 2 миллионов тонн зерна.

Татьяна Вербицкая, заместитель директора УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:
Заготовка только началась. Зерно требует сушки, подработки. Организована приемка зерна круглосуточно. Для этого работают в четыре смены самые квалифицированные лаборанты. Мы заготавливаем и продовольственное зерно для нужд наших мельниц (две мельницы у нас), и также фуражное.

Лидируют в главной кампании лета – Брестская и Гомельская области. Здесь убрано более трети площадей. Всего же белорусские аграрии успели собрать 1 миллион 200 тысяч тонн зерна.

В уборочную кампанию зерносушильные комплексы Минской области работают почти круглые сутки

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