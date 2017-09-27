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В учении ОДКБ «Боевое братство-2017» примут участие 12 тысяч человек

27.09.2017 - 11:30

Новости Беларуси. Оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство-2017» пройдет с 3 по 20 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силовики намерены отработать стратегию совместной операции по локализации вооруженного конфликта.

Организаторы отмечают, что маневры пройдут на территории Кавказского и Центрально-Азиатского регионов коллективной безопасности, поскольку в восточноевропейской зоне ответственности ОДКБ недавно проходило белорусско-российское учение «Запад-2017».

В предстоящих маневрах примут участие 12 тысяч человек.

Кроме того, будут задействованы полторы тысячи единиц техники и около 90 летательных аппаратов.

В учении ОДКБ «Боевое братство-2017» примут участие 12 тысяч человек

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