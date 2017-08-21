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В Украине бушуют лесные пожары: по всей стране борются с огнем

21.08.2017 - 13:39

Новости Украины. Наивысший уровень пожарной опасности объявлен на территории всей Украины. Исключение составляют лишь Одесская и Закарпатская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим ЧП продлится как минимум до 22 августа.

По всей стране пожарные борются с масштабными природными возгораниями. Наиболее крупное – в заповеднике Житомирской области. Там уже более суток не удается взять под контроль пламя, уничтожившее 120 гектаров леса. В тушении задействованы почти 200 человек, а также наземная и воздушная техника.

В ГСЧС Украины сообщили: за последние несколько дней на открытых территориях возникло более 550 пожаров.

В Украине бушуют лесные пожары: по всей стране борются с огнем
В Украине бушуют лесные пожары
Фото. В Украине бушуют лесные пожары
В Украине бушуют лесные пожары
Фото. В Украине бушуют лесные пожары
В Украине бушуют лесные пожары
Фото. В Украине бушуют лесные пожары
Фото.

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