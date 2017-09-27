новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Узбекистане на свадьбе отравились 160 человек: почти 100 гостей госпитализированы

27.09.2017 - 21:40

Новости Узбекистана. Массовое отравление в Узбекистане. После свадебного ужина гости почувствовали недомогание и отправились из-за стола прямиком в больницу. Речь идет более чем о 160 приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторых после осмотра медики отпустили, однако почти сотне человек потребовалась госпитализация. Вероятно, причиной ЧП стало национальное блюдо тухум-барак – вареники с яйцом, которое ели все гости. Тем не менее, по факту инцидента будет проведено расследование.

В Узбекистане на свадьбе отравились 160 человек: почти 100 гостей госпитализированы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Расследование продолжается: в Лондоне около 10 человек отравились неизвестным газом
Расследование продолжается: в Лондоне около 10 человек отравились неизвестным газом
ЧП в Турции: около 40 человек получили химическое отравление
ЧП в Турции: около 40 человек получили химическое отравление
Проблемы с дыханием, глазами и тошнота: из-за облака газа на пляже в Великобритании пострадали более 230 человек
Проблемы с дыханием, глазами и тошнота: из-за облака газа на пляже в Великобритании пострадали более 230 человек
В Турции более 60 туристов попали в больницу с диагнозом «пищевое отравление»
В Турции более 60 туристов попали в больницу с диагнозом «пищевое отравление»
В один из бассейнов США вытек реагент: пострадали больше 40 человек, в основном маленькие дети
В один из бассейнов США вытек реагент: пострадали больше 40 человек, в основном маленькие дети
В Иране, где алкоголь находится под запретом, около 100 человек отравились метанолом
В Иране, где алкоголь находится под запретом, около 100 человек отравились метанолом
В российском детском лагере отравились около 90 человек
В российском детском лагере отравились около 90 человек
Во Франции более 300 детей получили отравления после посещения школьных столовых
Во Франции более 300 детей получили отравления после посещения школьных столовых
Все новости по теме Массовое отравление
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru